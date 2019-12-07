На Закарпатье в поселке Буштино около 12.30 произошел масштабный пожар в магазине строительных материалов.
Когда спасатели прибыли на место пожара в поселке Буштино Тячевского района, огнем было охвачено около 2 тыс. кв. м магазина стройматериалов.
Поэтому пришлось привлекать дополнительные силы и средства.
В настоящее время на месте работает восемь единиц техники и 35 человек личного состава.
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Совместными усилиями в 13.43 пожар удалось локализовать, ликвидация продолжается.
Пожар в магазине стройматериалов на Закарпатье: выгорело 2 тыс. кв. м / 5 фотографий
Напомним, пожар в Одессе вспыхнул в здании колледжа 4 декабря. По состоянию на 7 декабря уже известно о пяти жертвах. 10 человек до сих пор ищут спасатели.
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