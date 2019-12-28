На Київщині чоловік забив до смерті свого 4-річного сина

Ледь живого побитого хлопчика виявив перехожий на одній з вулиць у селі Велика Вільшанка і викликав швидку допомогу.

Медики повідомили про цей факт до поліції і за вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група.

– Малолітнього хлопчика у тяжкому стані з численними травмами тіла у вигляді перелому правої руки, лівої ноги, перелом ребер, перелом кісток черепа доправили до реанімаційного відділення. Однак медикам не вдалося врятувати йому життя, і від отриманих травм 4-річна дитина померла, – зазначили в поліції Київської області.

Під час проведення обшуку за місцем проживання батька дитини поліція виявили та вилучили одяг, взуття зі слідами бурого кольору, схожі на кров.

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Поліція затримала 44-річного чоловіка за підозрою у нанесенні смертельних побоїв хлопчику.

Затриманий стверджував, що нічого не пам’ятає, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

Раніше під Києвом жінка зарізала сплячого чоловіка і подзвонила сусідці.