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Факти / Надзвичайні події

Зіткнулися 16 авто та кілька автобусів: у Словаччині в ДТП постраждали українці

У Словаччині сталася масова ДТП за участю майже 20 машин. В результаті аварії постраждали п’ятеро українців.

Зіткнулися 16 авто та кілька автобусів: у Словаччині в ДТП постраждали українці

У районі словацького міста Попрад сталася масштабна ДТП, в якій постраждали десять чоловік, зокрема і п’ять громадян України.

Мікроавтобус з українцями прямував з Праги до Львова.

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На трасі під Попрадом зіткнулися 16 легкових автомобілів, два мікроавтобуси та автобус.

Через ДТП на час перекривали автостраду – водіїв направляли в об’їзд.

Зіткнулися 16 авто та кілька автобусів: у Словаччині в ДТП постраждали українці / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Черкаській області водій, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, збив двох дітей, один з них загинув.

Джерело: Спеціальний контроль

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