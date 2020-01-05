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Факти / Надзвичайні події

Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник

На Новообухівській трасі вночі сталася ДТП за участю автомобіля Renault Logan.

На виїзді з Києва авто влетіло у відбійник

Водій на Renault Logan, що їхав вночі додому в село під Києвом, на Новообухівській трасі не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Внаслідок удару машину розірвало навпіл.

Водій дивом залишився живий – його сидіння повністю вціліло. Медичної допомоги він не потребував.

Читайте: Вирізали тіло з машини: на Дніпропетровщині водій врізався у відбійник

За словами очевидця, аварія сталася через собаку, яка нібито вибігла на дорогу.

Точну причину ДТП встановить слідство.

  • Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
  • Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
  • Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
  • Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
  • Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
  • Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку. В результаті зіткнення загинула 17-річна дівчина.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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