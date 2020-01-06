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Факти / Надзвичайні події

У Черкаській області п’яний водій на смерть збив дитину

У Черкаській області водій, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, збив двох дітей, один з них загинув.

У Черкаській області п’яний водій на смерть збив дитину

П’яний водій у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області збив двох малолітніх дітей, в результаті чого одна дитина загинула.

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Друга дитина постраждала, вона знаходиться в лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження, а згодом затримала підозрюваного у скоєнні ДТП.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області підліток без дозволу сів за кермо батьківського авто та потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула 16-річна пасажирка.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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