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Факти / Надзвичайні події

У київській лікарні на дитину впали двері – хлопчика госпіталізували

У Подільському районі Києва жінка звернулася до правоохоронців через те, що у приміщенні медичного закладу на її малолітнього сина впали двері.

Дитину довелося госпіталізувати для надання медичної допомоги в умовах стаціонару з попереднім діагнозом перелом правого стегна.

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Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка цій події.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харківській області правоохоронці запобігли спробі самогубства 11-річного хлопчика, який таким чином хотів привернути увагу матері.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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