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Факты / Происшествия

В киевской больнице на ребенка упала дверь – мальчика госпитализировали

В Подольском районе Киева женщина обратилась в полицию из-за того, что в помещении медицинского учреждения на ее малолетнего сына упала дверь.

Ребенка пришлось госпитализировать для оказания медицинской помощи в условиях стационара с предварительным диагнозом перелом правого бедра.

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Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка этому событию.

Ранее Факты ICTV писали, что в Харьковской области правоохранители предотвратили попытку самоубийства 11-летнего мальчика, который таким образом хотел привлечь внимание матери.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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