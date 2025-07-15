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Зеленський заслухав доповідь Клименка: готуються нові безпекові заходи

зеленський та клименко

Наразі триває підготовка нових заходів для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності, повідомив президент Володимир Зеленський.

Доповідь Клименка про діяльність Нацгвардії на фронті

Президент України повідомив, що заслухав доповідь очільника МВС України Ігоря Клименка щодо активних дій підрозділів Нацгвардії України разом з іншими складовими Сил оборони, а також щодо безпекової ситуації у прифронтових та прикордонних регіонах.

Також окремо обговорили роботу підрозділів НГУ на Донецькому напрямку, застосування дронів, захист нашої фронтової логістики.

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– Клименко повідомив про підготовку нових заходів для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності, – повідомив президент.

До речі, 15 липня також  Зеленський провів нараду з першою віцепрем’єр-міністеркою України – міністеркою економіки Юлією Свириденко та віцепрем’єр-міністром з інновацій Михайлом Федоровим. На ній обговорювали перші кроки оновленого Кабміну.

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Окупанти

Фото: Володимир Зеленський

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