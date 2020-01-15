Не хоче платити борги: у Кривому розі чоловік замурував лічильник

У Кривому розі житель одного з будинків заварив електрощиток, бо боїться залишися без електроенергії через борги, які сплачувати, найімовірніше, не збирається.

– Оці дверцята мають бути відчинені. Тут стоять автомати та лічильники на кожну квартиру. Тобто якщо щось відбувається відчиняються дверцята та вимикається автомат. Якщо будуть горіти дроти в щитку, то відчинити ми його не зможемо, – розповідає голова ОСББ Віра Поляк.

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Сусіди вже давно скаржаться на пенсіонера, який на всіх прохання сплатити борги реагує агресивно.

Юристи зазначають, що у цій ситуації варто запросити електрика, який все полагодить, а потім звернутися до суду.

Раніше у Подільському районі Києва жінка звернулася до правоохоронців через те, що у приміщенні медичного закладу на її малолітнього сина впали двері.