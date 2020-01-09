Стріла пронизала руку: в Борисполі в жінку стріляли з арбалета

У Борисполі Київської області невідомі поцілили у жінку з арбалета.

У Борисполі, що на Київщині, повертаючись додому, жінка біля під’їзду почула звук, схожий на постріл, та відчула різкий біль у руці.

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Потім вона побачила біля себе стрілу з металевим наконечником. Поліцію та медиків викликали небайдужі свідки.

– За попередніми даними, невідомі здійснили постріл з арбалету. Потерпілу з пораненням зап’ястя лівої руки доправлено до лікарні, – розповіли у ГУ НП у Київській області.

Також поліцейські звертаються до громадян з проханням повідомити будь-яку інформацію, що зможе допомогти вийти на слід стрілків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) УК України.

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