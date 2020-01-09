PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Стріла пронизала руку: в Борисполі в жінку стріляли з арбалета

У Борисполі Київської області невідомі поцілили у жінку з арбалета.

Стріла пронизала руку: в Борисполі в жінку стріляли з арбалета

У Борисполі, що на Київщині, повертаючись додому, жінка біля під’їзду почула звук, схожий на постріл, та відчула різкий біль у руці.

Читайте: В гуртожитку Одеси підірвали гранату – троє людей постраждали

Потім вона побачила біля себе стрілу з металевим наконечником. Поліцію та медиків викликали небайдужі свідки.

– За попередніми даними, невідомі здійснили постріл з арбалету. Потерпілу з пораненням зап’ястя лівої руки доправлено до лікарні, – розповіли у ГУ НП у Київській області.

Також поліцейські звертаються до громадян з проханням повідомити будь-яку інформацію, що зможе допомогти вийти на слід стрілків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) УК України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у місті Селидове Донецької області на подвір’ї одного з будинків вибухнула граната.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Львівщині мікроавтобус виїхав на зустрічну та протаранив вантажівку: троє загиблих
На Львівщині мікроавтобус виїхав на зустрічну та протаранив вантажівку: троє загиблих
На Сумщині вантажівка роздавила позашляховик – загинула дівчинка і водій
На Сумщині вантажівка роздавила позашляховик – загинула дівчинка і водій
У Кривому Розі п’яний водій збив людей на пішохідному переході – двоє загиблих
У Кривому Розі п’яний водій збив людей на пішохідному переході – двоє загиблих
Хотіла пожартувати: у Луцьку сестри випали з вікна на сьомому поверсі
Хотіла пожартувати: у Луцьку сестри випали з вікна на сьомому поверсі
Зі сльозами на очах: у Борисполі покладають квіти загиблому екіпажу МАУ
Зі сльозами на очах: у Борисполі покладають квіти загиблому екіпажу МАУ
У Донецькій області на подвір’ї будинку прогримів вибух
У Донецькій області на подвір’ї будинку прогримів вибух
Смертельна ДТП на Донеччині: Audi вилетіла на зустріч і протаранила ВАЗ
Смертельна ДТП на Донеччині: Audi вилетіла на зустріч і протаранила ВАЗ
Подвійне вбивство дівчат у Києві – підозрюваних затримали в Одесі
Подвійне вбивство дівчат у Києві – підозрюваних затримали в Одесі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка