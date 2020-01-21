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Факти / Надзвичайні події

На Запоріжжі в будинку знайшли мертвими трьох дорослих та підлітка

У Запорізькій області в приватному будинку виявили тіла чотирьох людей.

Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.

Читайте:  Дід не догледів: в Ірпені дівчинка загинула від отруєння чадним газом

– 20 січня у місті Кам’янка-Дніпровська в приватному житловому будинку виявлено тіла чотирьох загиблих осіб, з них одна дитина (2005 року народження), – повідомляє ДСНС.

Нагадаємо, рік тому у Львові внаслідок отруєння чадним газом загинув чоловік та його цивільна дружина. А перед цим – хлопець і дівчина, які приїхали з Києва.

Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

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