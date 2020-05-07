Не реагував на зауваження: у Дніпрі підлітку вистрілили в обличчя

У Дніпрі чоловік поцілив з газового револьвера в бік 17-річного хлопця.

– Біля гаражів у Самарському районі під час конфлікту чоловік здійснив постріл з газового револьвера в бік хлопця та завдав йому поранення ока, – розповіли у поліції.

Правоохоронці встановили особу стрілка – ним виявився 51-річний місцевий житель. Його затримали.

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За інформацією місцевих ЗМІ, конфлікт виник через те, що компанія підлітків, яка гуляла у дворі, нібито почала дошкуляти сусіда. Чоловік зробив їм зауваження, але ті його проігнорували.

Раніше Факти ICTV писали, що у холодильнику на даху прибудови до дев’ятиповерхового будинку в Бердянську 4 травня знайшли тіло жінки, 1952 року народження. Експертиза показала, що смерть настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.