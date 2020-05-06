Під Харковом трьох дітей засипало піском, 8-річну дівчинку не вдалося врятувати

6 травня у Харківській області трьох дітей засипало піском, двох з них вдалося врятувати, третя дитина загинула.

Інцидент стався поблизу селища Золочів. Троє дітей дев’яти, восьми та п’яти років гралися біля піщаного кар’єру. Разом з ними були їхні батьки. Раптово стався обвал, і дітей засипало піском.

– Двох із них вдалося дістати одразу, а восьмирічну дівчинку знайшли під завалом лише через 15-20 хвилин без свідомості, – йдеться у повідомленні Нацполіції у Харківській області.

Читайте: Йшла гола з головою у пакеті: у Харкові жінка зарізала доньку

Дитині надали першу допомогу, але, на жаль, дівчинку не вдалося врятувати.

Правоохоронці внесли інформацію про випадок до ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою нещасний випадок.

Нагадаємо, у Харківській області шестирічну дівчинку знайшли мертвою. До цього її майже добу розшукували.