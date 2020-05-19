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Факти / Надзвичайні події

Натовпи, поцілунки та обійми: як на вечірці у нічному клубі столиці порушували карантин

В одному з найдорожчих нічних закладів Києва під час карантину заможні клієнти вирішили влаштувати гучну вечірку, нехтуючи усіма санітарними правилами.

Люди обурені, що “небожителі” дозволяють собі порушувати карантин, у той час, коли всі сидять вдома. Віталій Кличко також висловив обурення щодо цієї ситуації.

– Я обурений. Натовпи людей, що це за бенкет під час чуми. Міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади. Я звертаюсь до поліції перевірити такі заклади. За це повинна бути сувора відповідальність.

А тим, хто рветься на масові заходи скажу, навряд чи, ви будете такими веселими, коли опинитеся в інфекційному відділенні, – наголосив мер Києва.

У закладі стверджують, що готові до перевірок, бо відвідувачам міряють температуру, антисептики також є, навіть рамку з дезінфектором на вході облаштували.

PR-директор ресторанного комплексу Олександр Григоренко зазначив, що заклад почав працювати з 11 травня, коли уряд дозволив роботу літніх терас.

– У нас були гості, ми розсадили їх у шахматному порядку, а великі компанії попросили сісти за два столики, щоб зберегти дистанцію. А самі вечірки відбувалися на відкритій терасі, – розповів Григоренко.

Адмінпротокол поліція таки склала – максимальне покарання 170 тис. грн штрафу, але чи мало місце порушення, вирішить суд.

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Нагадаємо, 19 травня поліція виявила, що кілька нічних клубів столиці продовжували працювати всупереч карантину.

За час карантину в Україні суди розглянули понад 6 тис. протоколів за статтею 44-3, яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення обмежувальних заходів через пандемію Covid-19.

Суди встигли розглянути третину протоколів, що надійшли на розгляд: із 6 141 протоколів було опрацьовано лише 1 859.

Джерело: Надзвичайні новини

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