Пожежу на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на військово-морській базі в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, вдалося згасити через чотири дні.

Про це повідомив командувач Третьої ударної групою експедиції контр-адмірал Філіп Собек.

За його словами, масштаби збитку, а також те, з чого почалася пожежа, досі невідомо.

– Це була робота команди ВМФ. Ми отримали підтримку з повітря і моря. Три вертолітні ескадрильї вилили понад 1 500 відер з водою, борючись з вогнем і охолоджуючи суперструктуру і польотну палубу, дозволяючи пожежним командам увійти на борт для боротьби з вогнем, – заявив він.

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За даними командування, всього постраждало 63 людини – 40 моряків ВМФ і 23 цивільних особи. Вони вже отримали лікування від незначних травм, зокрема теплового виснаження і вдихання диму.

Пожежа на кораблі Bonhomme Richard стався 12 липня в Сан-Дієго. Вона почалася в результаті вибуху. За попередніми оцінками, на кораблі було близько 200 моряків і офіцерів.

Джерело: NBC News