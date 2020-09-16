У Києві в ДТП з мотоциклом та пішоходом-порушником загинули три людини

У Києві на проспекті Любомира Гузара під колеса мотоцикла Yamaha потрапив пішохід, який намагався перейти дорогу всупереч правилам.
На мотоциклі також був пасажир. В результаті ДТП загинули пішохід, водій мотоцикла та його пасажир. Двоє померли на місці події, один потерпілий помер дорогою в лікарню.
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Удар був такої сили, що одному з постраждалих відірвало ногу, яка опинилася в кількох десятках метрів від зіткнення пішохода і байка.
ДТП у Харкові
14 вересня у Харкові сталася ДТП на мосту на проспекті Льва Ландау.
33-річний водій Mercedes-Benz Vito збив двох дорожніх робітників. Внаслідок ДТП 39 та 56-річні чоловіки отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні.
Водій автомобіля Mercedes-Benz мав ознаки алкогольного сп’яніння.
Джерело: Факти