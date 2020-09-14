У Харкові сталася ДТП на мосту на проспекті Льва Ландау.

За даними поліції, 33-річний водій Mercedes-Benz Vito збив двох дорожніх робітників. Внаслідок ДТП 39 та 56-річні чоловіки отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні.

Водій автомобіля Mercedes-Benz мав ознаки алкогольного сп’яніння.

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Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Порушнику загрожує штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів (від 3,4 тис. – 8,5 тис. грн) або виправними роботами від двох років, або арештом до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Усі обставини аварії ще встановлюються правоохоронцями.







У Харкові на мосту п’яний водій збив дорожніх працівників / 2 фотографии

Надзвичайні події Харківщини

У селищі Південне Харківського району Харківської області сталася пожежа у приватному будинку. Рятувальники виявили, що причиною займання стали речі та ліжко.

Окрім того, було виявлено тіло господаря будинку 1942 року народження, який за станом здоров’я не міг самостійно пересуватись. Він задихнувся димом ще до приїзду вогнеборців.