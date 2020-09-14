PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку – є жертви

У Закарпатській області в селі Луково автомобіль ВАЗ 2106 виїхав на узбіччя та врізався в автобусну зупинку, через що водій та пасажир автівки померли на місці. 

За кермом перебував 22-річний мешканець села Білки Іршавського району, пасажир — 34-річний односелець водія.

Наразі слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Читайте: Під Києвом під час стрілянини поранили три людини, речові докази прибрали офіціанти

  • ДТП на Закарпатті: загинуло дві людини
  • ДТП на Закарпатті: загинуло дві людини
  • ДТП на Закарпатті: загинуло дві людини
  • ДТП на Закарпатті: загинуло дві людини
На Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку – є жертви / 2 фотографии

ДТП під Борисполем

11 вересня на трасі Київ-Харків-Довжанський Київської області зіткнулися дві фури, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

У ДТП під Борисполем п’ятеро людей загинули і 20 отримали травми.

Водій DAF FT95, який рухався в бік Києва, зіткнувся з Mercedec-Benz 1320, після чого вилетів на зустрічну смугу і протаранив два транспортні засоби.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка