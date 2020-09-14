ДТП на Закарпатті: загинуло дві людини

У Закарпатській області в селі Луково автомобіль ВАЗ 2106 виїхав на узбіччя та врізався в автобусну зупинку, через що водій та пасажир автівки померли на місці.

За кермом перебував 22-річний мешканець села Білки Іршавського району, пасажир — 34-річний односелець водія.

Наразі слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

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На Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку – є жертви / 2 фотографии

ДТП під Борисполем

11 вересня на трасі Київ-Харків-Довжанський Київської області зіткнулися дві фури, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

У ДТП під Борисполем п’ятеро людей загинули і 20 отримали травми.

Водій DAF FT95, який рухався в бік Києва, зіткнувся з Mercedec-Benz 1320, після чого вилетів на зустрічну смугу і протаранив два транспортні засоби.