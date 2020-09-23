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Факти / Надзвичайні події

Вбивство в одеській аптеці: поліція затримала підозрюваного

Вранці 23 вересня в Одесі в аптеці знайшли закривавлене тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Працівники карного розшуку Одеської області оперативно встановили особу вбивці.

Наразі злочинця вже затримали.

Вбивство в аптеці: правоохоронці затримали вбивцю

– Попередньо відомо, що мотив злочину – корисливий, – зазначили у Департаменті карного розшуку.

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Нині ще тривають слідчі дії, обставини з’ясовуються. Про деталі правоохоронці повідомлять пізніше.

Жорстоке вбивство в Одесі

В Одесі вночі 23 вересня зарізали дівчину-фармацевта. Жахливий інцидент стався у цілодобовій аптеці на Академіка Корольова, 33.

Від численних ножових ударів фармацевт загинула на місці.

Для пошуку вбивці дівчини правоохоронці розпочали план Перехоплення. На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група.

Місцеві мешканці у соцмережах переконують, що купити ліки в аптеці вночі можна було лише через віконце.

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