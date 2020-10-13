У селі Гелетинці Хмельницької області легковий Volkswagen зіткнувся з позашляховиком Toyota Prado.

За кермом Toyota перебував екс-заступник військового прокурора Західного регіону.

Удар був такої сили, що у легковика зірвало дах. У Volkswagen їхали 47-річний чоловік та його дружина. Подружжя загинуло на місці події.

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Водія Toyota Prado госпіталізували у тяжкому стані.

У поліції розповіли, що винуватцем ДТП, за попередніми даними, був водій Volkswagen. Саме легковик, начебто, повертав з другорядної дороги на головну і не пропустив джип.

Масштабна ДТП на Буковині

19 вересня у Чернівецькій області сталася ДТП, в результаті якої 12 людей госпіталізували з травмами різних ступенів тяжкості.

Також через зіткнення легкового автомобіля з пасажирським мікроавтобусом загинула 49-річна жінка.