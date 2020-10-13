У Києві на проспекті Перемоги в аварію потрапило дві маршрутки. Постраждало п’ятеро людей.

Два автобуси підібрали людей на зупинці. Від’їхали на кілька десятків метрів, коли задній протаранив передній маршрутний транспорт. За інерцією, жовтий Еталон вдарив легковика Opel, який їхав попереду.

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– Я зупинився, щоб попереду роз’їхалися і стою спокійно. Чую удар і мене кидає, – розповідає водій Еталона.

Водій автобуса, який скоїв таран, пояснювати як це сталося не хоче. За нього заступається напарник. Провину свого друга, чоловік заперечує і звинувачує у всьому четверту машину, водій якої начебто всіх підрізав і зробив такої біди.

Але цю версію повністю спростовує відео з камер спостереження. Легковик Toyota справді був, але водій, за всіма правилами повернув на стоянку. За нею їхав Opel та маршрутка жовтого кольору. Четвертою була біла маршрутка, яка не збавляючи ходу протаранила всіх.

Андрій у момент зіткнення був поруч і все бачив на власні очі. Чоловік одразу кинувся надавати допомогу постраждалим. П’ятеро пасажирів дістали серйозних травм і їх забрала швидка.

Свідок не сумнівається, що неуважний водій гнався, аби випередити конкурента.

Кілька тижнів тому тут на машину посипалися уламки рекламного щита.

А буквально за годину тут помер велосипедист, в якого схопило серце. Співробітники сусідньої стоянки навіть священника викликали. Але поки свята вода не допомогла.

На ходу загорілася маршрутка

У Києві під час руху загорілася маршрутка. Інцидент трапився на вулиці Сім’ї Кульженків в Оболонському районі.

На допомогу кинулися водії, які проїжджали поруч. Їм вдалося ліквідувати полум’я вогнегасниками.