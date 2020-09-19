ДТП на Буковині 19 вересня- є загиблі та поранені

У результаті ДТП між мікроавтобусом Volkswagen та легковиком Audi у Чернівецькій області загинула людина. Ще 12 людей госпіталізовані з травмами різних ступенів тяжкості.

Про це йдеться у зведенні Державної служби з надзвичайних ситуацій України за 19 вересня.

– 19 вересня о 01.00 поблизу села Недобоївці Хотинського району сталося зіткнення легкового автомобіля з пасажирським мікроавтобусом, – повідомили у ДСНС.

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На Буковині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: є загиблий, 12 поранених / 4 фотографии

За даними поліції, аварія сталась між автомобілем Audi, за кермом якого був киянин, та мікроавтобусом Volkswagen, яким керував уродженець Кельменецького району. Загинула 49-річна жінка.

Мікроавтобус віз працівників одного з підприємств Чернівців у Кельменецький район Чернівецької області.

ДТП у Запоріжжі

У Запоріжжі BMW врізався у рекламну конструкцію та спалахнув. Живцем в автомобілі згоріло троє людей, ще троє пасажирів встигли вискочити.

Авто моментально спалахнуло. На допомогу постраждалим ринулися водії, які їхали повз.

Всі учасники ДТП – марокканці, які навчаються на факультеті стоматології.

Фото: Vgolos