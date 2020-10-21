У Рівненській області відбулася смертельна ДТП, під час якої загинула 25-річна вагітна жінка.

Чоловік віз її до пологового будинку. Але під час руху автомобіль пари Honda на швидкості вилетів на зустрічну смугу та зіштовхнувся з Volkswagen.

У результаті зіткнення вагітна та дитина, яка незабаром мала з’явитися на світ, загинули.

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Чоловік потрапив до лікарні з травмами.

У Volkswagen також перебувало подружжя. Вони обоє нині у реанімації.

Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.

ДТП в Україні

У 2020 році в Україні зафіксували збільшення кількості ДТП.

Згідно зі статистикою, у січні-вересні цього року зареєстрували понад 118,8 тис. аварій. Цей показник на 3,3% більший, ніж у 2019-ому.

Водночас очолюють антирейтинг Київ, Одеська та Київська області.