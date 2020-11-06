Єфремова відправили у колонію

Актора Михайла Єфремова, якого засудили до 7,5 років тюрми за смертельну ДТП, відправили у колонію.

Згідно зі статтею 75 Кримінально-виконавчого кодексу РФ, адміністрація СІЗО повідомить одного з родичів за вибором засудженого про те, куди він прямує для відбування покарання.

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За інформацією російських ЗМІ, Єфремов міг залишитися відбувати термін в господарчому загоні московського СІЗО-5 Водник.

ДТП з Єфремовим

8 вересня у Москві Михайла Єфремова засудили до восьми років позбавлення волі за нетверезе водіння автомобіля. У результаті ДТП у Москві за участю актора, загинув 57-річний Сергій Захаров.