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Факти / Надзвичайні події

Єфремова відправили у колонію

Актора Михайла Єфремова, якого засудили до 7,5 років тюрми за смертельну ДТП, відправили у колонію.

Згідно зі статтею 75 Кримінально-виконавчого кодексу РФ, адміністрація СІЗО повідомить одного з родичів за вибором засудженого про те, куди він прямує для відбування покарання.

Читайте: Суд пом’якшив вирок Єфремову

За інформацією російських ЗМІ, Єфремов міг залишитися відбувати термін в господарчому загоні московського СІЗО-5 Водник.

ДТП з Єфремовим

8 вересня у Москві Михайла Єфремова засудили до восьми років позбавлення волі за нетверезе водіння автомобіля. У результаті ДТП у Москві за участю актора, загинув 57-річний Сергій Захаров.

Актор перебував за кермом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

У жовтні суд пом’якшив вирок – Єфремов відсидить 7,5 років замість 8.

Джерело: РИА Новости

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