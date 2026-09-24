Війна внесла свої корективи навіть у звичайні покупки. Російські удари пошкоджують торговельну, складську та логістичну інфраструктуру, через що українці часом змушені заздалегідь купувати необхідні товари та робити запаси.

Наприкінці осені така потреба поєднується з періодом великих розпродажів. Наприкінці листопада магазини запускають численні акції, знижки та спеціальні пропозиції. Для покупців це привід придбати потрібні товари за нижчою ціною.

Тож коли Чорна п’ятниця 2026 року, звідки взялося це свято та коли традиція прийшла в Україну?

Зараз дивляться

Факти ICTV розібралися, звідки походить Чорна п’ятниця, чому її відзначають саме наприкінці листопада та на яку дату припадає головний день розпродажів у 2026 році.

Звідки взялася Чорна п’ятниця

Історія Чорної п’ятниці почалася у США. Сьогодні Black Friday асоціюється насамперед із покупками та великими знижками, проте спочатку ця назва взагалі не мала такого позитивного змісту.

Одна з найвідоміших історій походження терміна пов’язана з Філадельфією у 1950-х роках. День після американського Дня подяки в місті був надзвичайно напруженим. До Філадельфії з’їжджалися численні покупці та туристи, а наприкінці тижня мав відбутися традиційний футбольний матч між командами армії та флоту США.

На вулицях утворювалися затори, магазини переповнювалися людьми, а для поліції це означало довгі зміни та додаткову роботу. Через цей хаос правоохоронці Філадельфії почали називати день після Дня подяки Black Friday, тобто Чорною п’ятницею. До 1961 року назва вже міцно закріпилася в місті.

Спочатку це зовсім не було приємною назвою для свята покупок. Вона асоціювалася з натовпами, заторами та безладом. У Філадельфії навіть намагалися замінити назву на Big Friday, але ця спроба не прижилася.

Згодом значення Black Friday змінилося. Наприкінці 1980-х років магазини почали активно поширювати інше пояснення назви. Його пов’язали з бухгалтерським обліком, адже тоді збитки позначали червоним, а прибуток — чорним. Відповідно, великий передріздвяний попит нібито допомагав магазинам перейти “з червоного в чорне”.

Поступово американська традиція розпродажів після Дня подяки поширилася далеко за межі США. Black Friday стала міжнародним торговельним явищем, а з розвитком інтернет-магазинів купувати акційні товари стало ще простіше.

Коли Чорна п’ятниця прийшла в Україну

В Україні ця традиція з’явилася значно пізніше, адже ми не святкуємо Дня подяки. Масові акції під назвою Black Friday почали проводити на початку 2010-х років.

Зокрема, 2013 рік вважають одним із перших років масштабного проведення Чорної п’ятниці в Україні. Тоді до розпродажу долучилися десятки українських торговельних мереж та інтернет-магазинів.

Спочатку головну роль у поширенні традиції відігравали саме інтернет-магазини. Для покупців це було зручно, адже не потрібно було їхати до торговельного центру чи стояти в черзі. Достатньо було зайти на сайт і оформити замовлення.

З роками формат змінився. В Україні Чорна п’ятниця перестала бути лише одним днем. Магазини почали проводити так звані чорні тижні, запускати акції напередодні основної дати та продовжувати розпродажі на вихідних.

Тому сьогодні Чорна п’ятниця в Україні триває значно довше, ніж одна доба. Конкретний час початку та завершення акцій кожен продавець встановлює самостійно.

Чорна п’ятниця 2026: дата

Тепер безпосередньо про дату. Чорна п’ятниця 2026 року припадає на 27 листопада, п’ятницю.

Black Friday у США проходить наступного дня після Дня подяки. А американський День подяки відзначають у четвертий четвер листопада.

У 2026 році четвертий четвер припадає на 26 листопада. Отже, наступний день — п’ятниця, 27 листопада, — і буде датою Black Friday.

Чорна п’ятниця 2026: коли починається

Попри те, що дата Чорної п’ятниці у 2026 році припадає на 27 листопада, чекати саме цього дня для покупок необов’язково.

Українські магазини самостійно визначають, коли починаються знижки на Чорну п’ятницю 2026 та період проведення своїх акцій. Деякі запускають знижки за кілька днів до Black Friday, інші проводять розпродаж протягом усього тижня. Частина продавців залишає акційні ціни й після 27 листопада.

Підготовка до такого розпродажу починається заздалегідь. Магазини формують акційний асортимент, визначають спеціальні пропозиції та готують онлайн-майданчики до підвищеного навантаження.

Для покупців це означає можливість знайти вигідні пропозиції у різних категоріях товарів. Проте конкретний розмір знижки, перелік акційних позицій та термін дії пропозиції потрібно перевіряти безпосередньо в магазині.

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