Різанина у Кривому розі: зловмиснику оголосили про підозру

29-річному мешканцю Кривого Рогу, який зарізав двох осіб та поранив ще вісьмох, оголосили про підозру у навмисному вбивстві та замаху на вбивство.

Наразі чоловік затриманий. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Жертви злочинного нападу перебувають у лікарні. Розслідуванням у справі займається Криворізький відділ поліції.

Різанина у Кривому Розі

Ввечері 7 листопада у Кривому Розі чоловік з ножем напав на людей. Від отриманих поранень двоє постраждалих загинули, ще вісьмох госпіталізували до лікарні.

Чоловік пояснив, що напав на людей, бо йому так “наказав зробити Бог”.

Джерело: повідомлення ОГПУ