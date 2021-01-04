Кілька пострілів у голову: у Києві чоловік убив дружину в новорічну ніч

У Києві чоловік вбив дружину у новорічну ніч. Під час святкового застілля між подружжям виник конфлікт, внаслідок чого киянин взяв пістолет і вистрілив у голову жінці кілька разів.

Після цього він постукав у двері сусідам і зізнався у злочині. На місце події прибули представники поліції та медики, жінку забрали до лікарні, однак від отриманих травм вона померла.

За фактом події відкрито кримінальне провадження, фігуранту справи загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Вбивство мачухи на Новий рік

У Запорізькій області чоловік вбив свою мачуху. Причиною вбивства став конфлікт між родичами, в результаті якого 33-річний чоловік почав бити 61-річну жінку ногами та руками.

Від отриманих травм вона померла. Детальніше про вбивство мачухи у Запорізькій області читайте на Фактах ICTV.