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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Запорізькій області чоловік вбив свою мачуху у новорічну ніч

У місті Дніпрорудному Запорізької області чоловік вбив свою 61-річну мачуху у новорічну ніч. Його затримали та оголосили підозру про злочин. Зараз чоловікові обирають запобіжний захід.

1 січня майже о першій годині ночі в чергову частину Дніпрорудненського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області повідомили про те, що в одному з приватних будинків поруч сталося вбивство жінки.

За даними Національної поліції, у сварці 33-річний чоловік наніс руками та ногами чисельні тілесні ушкодження своїй 61-річній мачусі.

Згодом відтягнув тіло жінки на кухню, де намагався привести її до тями, а коли зрозумів, що вона померла, сам зателефонував до поліції та зізнався у скоєному.

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Підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном до 15 років за статтею 206 Умисне вбивство Кримінального кодексу України.

У Запорізькій області чоловік вбив свою мачуху у новорічну ніч

У Рівному дитина ночувала під під’їздом, бо мати пішла “гуляти”

У Рівному 9-річна дівчинка ночувала під під’їздом, бо матір покинула її біля дому, а вітчим не пускав до квартири, бо вона йому не рідна.

Дитина чотири рази приходила під двері, просилася всередину, але її щоразу проганяли. Лише о четвертій ранку змерзлу та голодну школярку помітив перехожий.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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