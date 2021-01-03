У Харкові 59-річний чоловік під час психічного приступу зарізав свою матір.
2 січня до Київського відділу поліції подзвонив чоловік і розповів, що 84-річна бабуся його дружини вже кілька днів не виходить на зв’язок. Жінка проживала з сином, який має психічні розлади.
У квартирі поліцейські знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті.
– У скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється 59-річний син загиблої, який в час вбивства перебував дома. Він повідомив, що зарізав свою матір під час психічного приступу, – зазначили правоохоронці.
Тіло жінки направили до моргу для з‘ясування обставин події.
Справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного вбивства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Вбивство в Запорізькій області
У місті Дніпрорудному Запорізької області чоловік вбив свою 61-річну мачуху у новорічну ніч. Його затримали та оголосили підозру про злочин.
У сварці 33-річний чоловік наніс руками та ногами чисельні тілесні ушкодження своїй 61-річній мачусі.
Згодом відтягнув тіло жінки на кухню, де намагався привести її до тями, а коли зрозумів, що вона померла, сам зателефонував до поліції та зізнався у скоєному.