У Харкові 59-річний чоловік під час психічного приступу зарізав свою матір.

2 січня до Київського відділу поліції подзвонив чоловік і розповів, що 84-річна бабуся його дружини вже кілька днів не виходить на зв’язок. Жінка проживала з сином, який має психічні розлади.

У квартирі поліцейські знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

– У скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється 59-річний син загиблої, який в час вбивства перебував дома. Він повідомив, що зарізав свою матір під час психічного приступу, – зазначили правоохоронці.

Тіло жінки направили до моргу для з‘ясування обставин події.

Справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного вбивства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Вбивство в Запорізькій області

У місті Дніпрорудному Запорізької області чоловік вбив свою 61-річну мачуху у новорічну ніч. Його затримали та оголосили підозру про злочин.

У сварці 33-річний чоловік наніс руками та ногами чисельні тілесні ушкодження своїй 61-річній мачусі.

Згодом відтягнув тіло жінки на кухню, де намагався привести її до тями, а коли зрозумів, що вона померла, сам зателефонував до поліції та зізнався у скоєному.