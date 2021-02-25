У Тернополі черговий спалах гострої кишкової інфекції, внаслідок якої постраждало шестеро дітей.

24 лютого у дошкільному закладі міста лабораторно підтвердили випадки ротавірусної хвороби.

– У Тернополі в дошкільному навчальному закладі лабораторно підтверджено захворювання на гостру кишкову інфекцію у шести дітей (2014 – 2018 років народження), з них дві дитини перебувають на стаціонарному лікуванні, – повідомили у ДСНС.

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Окрім того у відомстві зазначили, що четверо дітей перебувають на домашньому лікуванні.

За інформацією рятувальників, стан здоров’я хворих задовільний. Наразі триває комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Спалах кишечної інфекції у Тернополі

Перший спалах кишечної інфекції у дитсадку Тернополя зафіксували 19 лютого. Тоді постраждало 11 дітей.

Дві дитини госпіталізували, а інші проходять лікування вдома. Загалом у дитячому садку перебувало 20 дітей. Нині в закладі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних заходів.