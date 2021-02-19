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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Спалах ротавірусної інфекції у дитячому садку Тернополя: постраждали 11 дітей

Під час спалаху ротавірусної інфекції у дитячому садку Тернополя постраждали 11 дітей.

Матір і дитина

У четвер, 18 лютого 2021 року, у дошкільному навчальному закладі №10 фахівці виявили ротавірус.

Від нього постраждали діти 2016-2017 років народження.

Нині дві дитини перебувають на стаціонарному лікуванні у Тернопільській дитячій лікарні, інші – лікуються амбулаторно.

Стан їхнього здоров’я задовільний.

Загалом у дитячому садку перебували 20 дітей. Нині у закладі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних заходів.

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Спалах ротавірусу у Тернополі

Інфекцію зафіксували у дитячому садку Тернополя у межах одніє групи, повідомляли представники місцевих органів охорони здоров’я.

Ротавірус – інфекційна хвороба вірусного походження, симптомом якої є тяжка діарея.

Детальніше про спалах ротавірусної інфекції у Тернополі читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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