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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Шесть детей пострадали: в Тернополе еще в одном садике вспышка кишечной инфекции

В Тернополе очередная вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой пострадали шесть детей.

Капельница

24 февраля в дошкольном учреждении города лабораторно подтвердили случаи ротавирусной болезни.

— В Тернополе в детском саду лабораторно подтверждено заболевание острой кишечной инфекцией у шести детей (2014 — 2018 годов рождения), из них два ребенка находятся на стационарном лечении, — сообщили в ГСЧС.

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Кроме того, в ведомстве отметили, что четверо детей находятся на домашнем лечении.

По информации спасателей, состояние здоровья больных удовлетворительное. Сейчас продолжается комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Вспышка кишечной инфекции в Тернополе

Первая вспышка кишечной инфекции в детском саду Тернополя была зафиксирована 19 февраля. Тогда пострадали 11 детей.

Двух детей госпитализировали, а другие проходят лечение дома. Всего в детском саду находилось 20 детей. Сейчас в учреждении проводится комплекс санитарно-гигиенических мероприятий.

Источник: ГСЧС

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