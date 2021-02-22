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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

На Тернопільщині ще в одному дитсадку спалах кишкової інфекції

На Тернопільщині зафіксували спалах кишкової інфекції у селі Джурин Чортківського районі в дошкільному навчальному закладі. Діагноз підтвердили у дев’яти дітей.

отруєння

За даними ДСНС, двоє дошкільнят перебувають на стаціонарі, інші лікуються у домашні умовах.

 – 21 лютого у селі Джурин Чортківського району на Тернопільщині в дошкільному навчальному закладі лабораторно підтвердили спалах гострої кишкової інфекції у дев’яти дітей 2014–2018 років народження. Двоє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні та сім дітей лікуються амбулаторно. Стан здоров’я хворих задовільний. Загалом у ДНЗ перебували 16 дітей, – повідомили у ДСНС.

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Наразі у дошкільному навчальному закладі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

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Під час спалаху ротавірусної інфекції у дитячому садку Тернополя постраждали 11 дітей.

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Джерело: ДСНС

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