27 квітня у Сєвєродонецьку Луганської області чоловік зґвалтував 6-річну дівчинку. Зловмисником виявився 48-річний сусід постраждалої.

Правоохоронці встановили, що того дня близько 17.30 він зустрів дівчинку біля входу до ліфта. Тож чоловік зайшов туди разом з нею.

А коли вони піднялися на поверх, де йому треба було виходи із ліфту, він силоміць вивів дитину і затягнув до себе у квартиру.

Далі зловмисник натягнув на обличчя дівчинки шапку, аби вона не бачила, що з нею відбуватиметься, і зґвалтував.

Після цього – наказав дитині одягатися, іти додому та нікому про це не розповідати.

З місця події правоохоронці вилучили речові докази зі слідами крові.

Наразі слідчі дії тривають. Дівчинку госпіталізовано до лікарні, де встановлюють ступінь тяжкості тілесних ушкоджень під час насильницького статевого акту.

Зловмисник перебуває під вартою.

Про зґвалтування 6-річної дівчинки в поліцію повідомила її мама.

Правоохоронці виїхали на місце події. Пізніше вони встановили особу зловмисника і його місцеперебування, а потім затримали.

У поліції зазначили, що він має судимість за майнові злочини.

Джерело: Прокуратура Луганської області