В Одеській області чоловік зґвалтував 13-річну падчерку – який вирок виніс суд

В Одеській області засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної падчерки

Вирок виніс Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області. Ґвалтівник отримав 12 років в`язниці.

– 33-річний житель Білгород-Дністровського району визнаний винним у зґвалтуванні малолітньої дитини, – зазначили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

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Слідство змогло довести, що у жовтні 2020 року чоловік застосував фізичну силу та вчинив дії сексуального характеру щодо своєї 13-річної пасербиці.

– Зловмисник зґвалтував пасербицю кілька разів різними способами, – уточнили в поліції.

В Одесі батько ґвалтував дітей

В Одесі затримали чоловіка, який постійно ґвалтував двох доньок і дружину. Він пояснював вчинок тим, що хотів стати першим чоловіком у неповнолітніх дівчаток.

Доньок, одна з яких і досі неповнолітня, чоловік почав розбещувати, коли їм було 13 та 16 років.

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