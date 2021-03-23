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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

В Одеській області чоловік зґвалтував 13-річну падчерку – який вирок виніс суд

В Одеській області засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної падчерки

Тюрьма

Вирок виніс Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області. Ґвалтівник отримав  12 років в`язниці.

– 33-річний житель Білгород-Дністровського району визнаний винним у зґвалтуванні малолітньої дитини, – зазначили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

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Слідство змогло довести, що у жовтні 2020 року чоловік застосував фізичну силу та вчинив дії сексуального характеру щодо своєї 13-річної пасербиці.

– Зловмисник зґвалтував пасербицю кілька разів різними способами, – уточнили в поліції.

В Одесі батько ґвалтував дітей

В Одесі затримали чоловіка, який постійно ґвалтував двох доньок і дружину. Він пояснював вчинок тим, що хотів стати першим чоловіком у неповнолітніх дівчаток.

Доньок, одна з яких і досі неповнолітня, чоловік почав розбещувати, коли їм було 13 та 16 років.

Читайте подробиці зґвалтування батьком доньок в Одесі на Фактах ICTV.

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