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Факти / Україна / Суспільство

В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі

29 квітня силовики військової прокуратури Донецької та Дніпропетровської областей знайшли найбільший арсенал незаконної зброї з початку бойових дій на сході України.

Таку інформацію опублікували на сайті Офісу генпрокурора.

В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі

У різних локаціях областей було виявлено сотні снарядів, тисячі мін, гранат і патронів.

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  • В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі
  • В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі
  • В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі
  • В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі
  • В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі
  • В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі
  • В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі
  • В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі
  • В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі
  • В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі
  • В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі
  • В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі
  • В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі
  • В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі
В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі / 7 фотографий

Після детального огляду арсеналу вдалось розпізнати:

  • бойову машину піхоти БМП-2К;
  • бронетранспортер БТР-70;
  • 100 мм протитанкову гармату МТ-12 Рапіра;
  • два 120 мм міномети 2Б1 і 82 мм міномет Волошка;
  • 14,5 мм протитанкову рушницю Дегтярьова, дві 30 мм автоматичні нарізні артилерійські гармати 2А42;
  • 63 протитанкових керованих ракетних комплекси 9К111 Фагот, дві пускові установки для протитанкових керованих ракет;
  • 30 мм станковий автоматичний гранатомет АГС-17;
  • 25 автоматів АК різних калібрів і систем, 5,45 мм ручний кулемет РПК, два 7,62 мм кулемети Максим, два 7,62-мм кулемети ПКТ, 12,7 мм кулемет ДШК;
  • 5 гранатометів РПГ-7, 5 підствольних гранатометів;
  • три одиниці зброї невідомого зразка калібру 7,62 мм і 12,7 мм, 9 мм пістолет АПС.

– У рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, тривають обшук та слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення походження зазначеного озброєння та причетних осіб, вживаються заходи щодо призначення судових експертиз та забезпечення безпечного зберігання виявленого майна, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітня у Донецькій області виявили ще один арсенал зброї. Сховок було розміщено на території колишнього дитячого табору у Волноваському районі.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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