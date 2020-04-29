29 квітня силовики військової прокуратури Донецької та Дніпропетровської областей знайшли найбільший арсенал незаконної зброї з початку бойових дій на сході України.

Таку інформацію опублікували на сайті Офісу генпрокурора.

У різних локаціях областей було виявлено сотні снарядів, тисячі мін, гранат і патронів.

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В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі / 7 фотографий

Після детального огляду арсеналу вдалось розпізнати:

бойову машину піхоти БМП-2К;

бронетранспортер БТР-70;

100 мм протитанкову гармату МТ-12 Рапіра;

два 120 мм міномети 2Б1 і 82 мм міномет Волошка;

14,5 мм протитанкову рушницю Дегтярьова, дві 30 мм автоматичні нарізні артилерійські гармати 2А42;

63 протитанкових керованих ракетних комплекси 9К111 Фагот, дві пускові установки для протитанкових керованих ракет;

30 мм станковий автоматичний гранатомет АГС-17;

25 автоматів АК різних калібрів і систем, 5,45 мм ручний кулемет РПК, два 7,62 мм кулемети Максим, два 7,62-мм кулемети ПКТ, 12,7 мм кулемет ДШК;

5 гранатометів РПГ-7, 5 підствольних гранатометів;

три одиниці зброї невідомого зразка калібру 7,62 мм і 12,7 мм, 9 мм пістолет АПС.

– У рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, тривають обшук та слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення походження зазначеного озброєння та причетних осіб, вживаються заходи щодо призначення судових експертиз та забезпечення безпечного зберігання виявленого майна, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітня у Донецькій області виявили ще один арсенал зброї. Сховок було розміщено на території колишнього дитячого табору у Волноваському районі.