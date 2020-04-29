В Україні виявили найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі

29 квітня силовики військової прокуратури Донецької та Дніпропетровської областей знайшли найбільший арсенал незаконної зброї з початку бойових дій на сході України.
Таку інформацію опублікували на сайті Офісу генпрокурора.
У різних локаціях областей було виявлено сотні снарядів, тисячі мін, гранат і патронів.
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Після детального огляду арсеналу вдалось розпізнати:
- бойову машину піхоти БМП-2К;
- бронетранспортер БТР-70;
- 100 мм протитанкову гармату МТ-12 Рапіра;
- два 120 мм міномети 2Б1 і 82 мм міномет Волошка;
- 14,5 мм протитанкову рушницю Дегтярьова, дві 30 мм автоматичні нарізні артилерійські гармати 2А42;
- 63 протитанкових керованих ракетних комплекси 9К111 Фагот, дві пускові установки для протитанкових керованих ракет;
- 30 мм станковий автоматичний гранатомет АГС-17;
- 25 автоматів АК різних калібрів і систем, 5,45 мм ручний кулемет РПК, два 7,62 мм кулемети Максим, два 7,62-мм кулемети ПКТ, 12,7 мм кулемет ДШК;
- 5 гранатометів РПГ-7, 5 підствольних гранатометів;
- три одиниці зброї невідомого зразка калібру 7,62 мм і 12,7 мм, 9 мм пістолет АПС.
– У рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, тривають обшук та слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення походження зазначеного озброєння та причетних осіб, вживаються заходи щодо призначення судових експертиз та забезпечення безпечного зберігання виявленого майна, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 квітня у Донецькій області виявили ще один арсенал зброї. Сховок було розміщено на території колишнього дитячого табору у Волноваському районі.