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Факти / Надзвичайні події

Українець у Польщі інсценував свою смерть – хотів отримати $6,8 млн виплат

38-річний українець інсценував свою смерть у Польщі, щоб отримати страхові виплати. Польська поліція затримала його за допомогою українських спецслужб.

Він намагався отримати виплати з кількох десятків польських компаній, повідомляє видання Dziennik.pl.

За даними польської поліції, українець претендував на отримання страхових виплат на загальну суму у майже 26 млн злотих ($6,8 млн. – Ред.).

У жовтня 2019 року мати українця звернулася в більш ніж десяток страхових компаній у Польщі за компенсацією за смерть сина. Вона надала документи, що її син втопився у липні 2019 року у Київському водосховищі. Тіло загиблого знайшли через два місяці і на наступний день кремували.

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Правоохоронці встановили, що у період з жовтня 2018 року по січень 2019 року, українець застрахувався у двадцяти страхових компаніях у Польщі.

Також з’ясувалося, що він мав польське громадянство з грудня 2018 року, але не повідомив про це страхових агентів.

Поліція встановила, що чоловік втрачав гроші на подорожі та побував в Україні, Великій Британії, Туреччині та Кіпрі.

Нині шахрай затриманий, йому загрожує позбавлення волі на термін до 10 років.

Нелегальна робота у Польщі

У Польщі затримали 12 громадяни України, які працювали на нелегальній фабриці з виробництва сигарет. Їх арештував, на три місяці у Познані.

Під час проведення операції, поліція вилучила понад 5,8 млн одиниць сигарет, 1,7 тонни тютюну, 1 млн злотих, а також три автомобілі.

Джерело: Dziennik.pl

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