На Івано-Франківщині, поблизу міста Яремче, загинула 32-річна чемпіонка України з джиу-джитсу Олена Денисенко. Жінка їхала на мотоциклі, аж раптом її збив легковий автомобіль.

Водій вилетів на зустрічну смугу і на швидкості протаранив мотоцикл. Удар був такої сили, що шансів вижити в Олени не було.

Чемпіонка приїхала у Карпати на байкерський зліт – мотоцикл вона осідлала минулого року, тож це була її перша довготривала поїздка.

– Вона навіть з навчального майданчика не їхала в місто, поки в неї не було повне екіпірування. В неї було спеціальне мотовзуття, спеціальні мотоштани, куртка, шолом, рукавиці, тобто все було, весь захист повністю був, – коментує хлопець загиблої.

Винуватцем аварії виявився 25-тирічний Сергій Антонюк. Експертиза встановила, що за кермом він перебував під дією алкоголю та наркотиків. Сергій – син високопосадовця, випускник академії внутрішніх справ. Раніше він працював слідчим криміналістичного відділу поліції Житомирщини, але згодом звільнився.

Наразі чоловік перебуває у СІЗО – йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: Олена Денисенко