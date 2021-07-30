Полиция задержала мужчину, который накануне прислал в Киев и Одессу взрывные устройства на основе пиротехнических изделий.

Злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний житель Черновцов, который является уроженцем Автономной республики Крым.

По месту жительства задержанного были проведены обыски, в ходе которых были выявлены части самодельной бомбы, пакеты с неизвестным порошкообразным веществом, средства для подавления GSM сигнала и товарные накладные Новой почты.

Доказательства были переданы криминалистам для проведения экспертизы.

— Злоумышленник использовал самодельные взрывные устройства малой мощности, которые приводились в действие с помощью часового механизма. Следствие устанавливает мотивы совершения преступлений, — рассказала спикер киевской прокуратуры Надежда Максимец.

Кроме того, у подозреваемого изъяты два паспорта – Украины и РФ. Злоумышленник доставлен в Оболонское управление Нацполиции по городу Киев, где с ним проводятся следственные действия.

Правоохранители готовятся объявить мужчине о подозрении по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Имел паспорт РФ: полиция задержала организатора взрывов в Киеве и Одессе / 6 фотографий

Напомним, накануне в отделениях Новой почты в Киеве и Одессе сдетонировали самодельные взрывные устройства, собранные на основе пиротехнических средств.

В результате происшествий никто не пострадал.