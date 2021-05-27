У Києві правоохоронці відправили на примусове лікування громадянина Узбекистану. Торік він погрожував підірвати банк у центрі міста.

Шевченківський районний суд столиці задовольнив відповідне клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру щодо 33-річного чоловіка.

За даними слідчих, 3 серпня 2020 року він погрожував вибухом у приміщенні банку в центрі Києва.

За результатами розслідування встановлено факт скоєння терористичного акту (ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України).

Водночас згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, на момент вчинення правопорушення за своїм психічним станом чоловік не міг усвідомлювати дії та керувати ними.

Окрім того, лікарі повідомляють, що його стан досі не змінився.

Внаслідок цього, місцевий суд вирішив госпіталізувати іноземця до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Захоплення банку в Києві

У серпні громадянин Узбекистану Сухроб Карімов захопив відділення Універсал Банку в бізнес-центрі Леонардо.

Персонал і відвідувачів відразу евакуювали, всередині з ним залишалася лише одна працівниця банку.

Чоловік говорив, що у нього в рюкзаку є вибухівка і вона здетонує навіть якщо його вб’ють.

Карімову оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею Тероризм.

Джерело: Київська міськпрокуратура

Фото: Київська міськпрокуратура