Парламент продовжив воєнний стан і мобілізацію з 4 травня 2026 року ще на 90 днів, а саме до 2 серпня 2026 року.

Скільки ще триватиме мобілізація у 2026 році та які нормативні акти регулюють цей процес, Факти ICTV дізнавалися у юристів.

Мобілізація в Україні: коли закінчиться

Як розповіла адвокатка, партнерка АО RELIANCE Ірина Цибко у коментарі для Фактів ICTV, чи буде ще раз продовжено воєнний стан та мобілізацію, наразі невідомо, але, судячи з позиції на фронті, їх, ймовірно, продовжать знову.

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Та навіть якщо вдасться досягти мирних домовленостей, припинення дії воєнного стану не означає автоматичної демобілізації. Адвокатка розповіла, що Президенту потрібно буде видати окремий указ про завершення мобілізації, а Верховна Рада затвердить цей указ.

Так, після набрання чинності цього рішення мобілізація автоматично припиниться, але навряд чи всі військові одразу підуть додому, оскільки фронт — це не те, що починається і закінчується раптово. Потрібно буде відвести війська, завершити всі процеси як фізично, так і юридично, а також оформити це документально.

Скільки ще триватиме мобілізація у 2026 році та кого звільнять раніше

Адвокатка попередила, що після видання указу про демобілізацію, зможуть відпустити лише тих, у кого контракти підписані до завершення мобілізації.

— У тих, у кого строкові контракти, вони будуть діяти, тобто такі військові мають служити до кінця терміну контракту або ж звільнятися зі служби за передбаченими законом обставинами, якщо такі у них наявні. Але після закінчення контракту їх мають звільнити зі служби, — розповіла Ірина Цибко.

Для осіб, які підписали нові контракти, не важливо, коли закінчиться мобілізація. Їх відпустять раніше, але лише на певний термін, через механізм відстрочки. Урядова постанова №768 від 12 червня 2026 року, яка офіційно набрала чинності 16 червня, запроваджує оновлену систему мотиваційних контрактів для військової служби та визначає правила надання відстрочки від мобілізації.

Хто може укласти новий контракт та звільнитися зі служби до загальної демобілізації

Цей порядок розроблено для кількох категорій громадян:

Цивільні особи (громадяни України).

Мобілізовані військовослужбовці (які проходять службу за призовом).

Чинні військовослужбовці-контрактники (за винятком деяких категорій).

Іноземні громадяни (із обмеженнями щодо конкретних військових формувань).

Підписати такий документ не зможуть:

№153 Військові, які вже мають чинний контракт, укладений відповідно до постанови КМУ

Особи віком 60 років і старше, які підписали контракт про проходження служби.

Курсанти вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ).

Особи, які були звільнені з місць позбавлення волі за умовно-достроковим звільненням (УДЗ) для проходження служби.

Терміни дії нових контрактів:

10 місяців для військових, які вже служать у бойових частинах, що включені до цього проєкту.

14 місяців для військовозобов’язаних цивільних та іноземців (з обов’язковою умовою безпосередньої служби у бойовій частині не менше року).

Від 6 місяців для громадян України з попереднім бойовим досвідом під час особливого періоду, які раніше були звільнені в запас.

24 місяці (2 роки) для чинних військових, які наразі перебувають у небойових частинах (що не входять до проєкту). Також для цивільних громадян, які бажають підписати контракт із небойовими військовими частинами.

— Якщо ваш попередній контракт було автоматично продовжено або підписано “до кінця особливого періоду / оголошення демобілізації”, ви маєте повне право перейти на новий контракт. Його термін почне відраховуватися з моменту підписання, — попередила адвокатка.

Адвокатка продовжила, якщо під час дії контракту вам присвоюють первинне офіцерське звання, документ просто продовжується — заново перепідписувати його не потрібно.

Коли закінчиться мобілізація в Україні: чи можна звільнитися до закінчення контракту

Достроково розірвати новий контракт і звільнитися зі служби можна у двох випадках:

Після офіційного оголошення рішення про демобілізацію (якщо військовий не виявив бажання служити далі).

На підставі Указу Президента України про звільнення з військової служби (за умови повної відповідності критеріям, які будуть прописані у самому тексті указу).

Конкретний перелік бойових посад та військових частин, які беруть участь у цьому експериментальному проєкті щодо нових контрактів, затверджується оборонними відомствами (МО, ГУ НГУ, АДПСУ тощо).

Адвокатка попередила, що тим, хто підписали контракти, перевестися в інше місце служби можна виключно на посади та в частини, які входять до затвердженого проєкту. Виняток — лише рішення ВЛК (обмежена придатність, непридатність до служби) або отримання групи інвалідності.

Новий контракт оформлюється або у класичному паперовому вигляді, або в електронному форматі через застосунок Армія+.

— Уважно звіряйте текст із офіційно затвердженою формою постанови №768. Зважаючи на попередній досвід із постановою №153, коли бійцям замість спецконтрактів іноді підсовували “базові” бланки, пильність не завадить, — попередила правчиня.

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