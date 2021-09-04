Взято під варту дідуся хлопчика в Черкасах, який перебуває в комі

Поліція Черкаської області оголосила підозру дідусеві семирічного хлопчика, який перебуває в термінальній комі.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України.

За те, що він залишив маленьку дитину в небезпеці, що стала причиною важких наслідків його здоров’ю, дідусеві хлопчика загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Правоохоронні органи отримали інформацію про надходження хлопчика із серйозними травмами до лікарні 24 серпня. Дитина в несвідомому стані кілька днів пролежала у реанімації з гематомою головного мозку, відірваними губами, вухами, частиною статевого органу, пролежнями та слідами від загашених сигарет.

Також було виявлено на його тілі подряпини та інші тілесні ушкодження, обставини нанесення яких намагаються визначити судмедексперти.

За версією слідства, дідусь хлопчика після виявлення перерахованих ушкоджень на тілі онука не звернувся за допомогою фахівців. Він спробував самостійно надати допомогу дитині, що стало причиною серйозних наслідків для здоров’я малюка.

Раніше запобіжний захід оголосили бабусі хлопчика. Вона перебуватиме під вартою до 29 жовтня. Суд виключив можливість внесення застави за жінку.

Засідання відбулося 31 серпня в закритому режимі. Жінка просила його провести в такому форматі, пояснивши своє прохання віком потерпілого хлопчика.