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Юлія Захарченко |

У США загорівся пасажирський літак через зіткнення з птахом: пасажирів евакуювали

Літак на заході сонця

Пасажирський літак американської авіакомпанії Spirit Airlines був змушений екстрено скасувати рейс з Атлантик-Сіті та евакуювати усіх пасажирів.

Причиною цьому став великий птах, який потрапив у двигун авіалайнера після зльоту. Це призвело до зупинки двигуна та пожежі.

За даними американських ЗМІ, рейс здійснив екстрену посадку та евакуацію людей, які перебували на борту літака. Операція закінчилася без жертв.

Двоє людей дістали легкі травми. Працівники авіакомпанії доставили понад 100 пасажирів назад до терміналу на автобусі.

Задля компенсації, людям повернули гроші за квитки на путівку та надали можливість сісти на інший рейс до Форт-Лодердейла.

Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі заявив на своїй сторінці у Twitter, що місцева влада відслідковує ситуацію. Аеропорт закрили на декілька годин після пожежі. Місцеві правоохоронці з’ясовували всі обставини аварії.

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Джерело: Fox 29

Фото: Depositphotos

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