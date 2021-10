Пасажирський літак американської авіакомпанії Spirit Airlines був змушений екстрено скасувати рейс з Атлантик-Сіті та евакуювати усіх пасажирів.

Причиною цьому став великий птах, який потрапив у двигун авіалайнера після зльоту. Це призвело до зупинки двигуна та пожежі.

За даними американських ЗМІ, рейс здійснив екстрену посадку та евакуацію людей, які перебували на борту літака. Операція закінчилася без жертв.

Двоє людей дістали легкі травми. Працівники авіакомпанії доставили понад 100 пасажирів назад до терміналу на автобусі.

Задля компенсації, людям повернули гроші за квитки на путівку та надали можливість сісти на інший рейс до Форт-Лодердейла.

We’re closely monitoring an aircraft incident that happened tonight at @ACYAirport. All passengers and crew were successfully evacuated off the plane, and no serious injuries reported. The airport has reopened.

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) October 3, 2021