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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В США загорелся пассажирский самолет из-за столкновения с птицей: пассажиров эвакуировали

Літак на заході сонця

Пассажирский самолет американской авиакомпании Spirit Airlines был вынужден экстренно отменить рейс из Атлантик-Сити и эвакуировать всех пассажиров.

Причиной тому стала большая птица, попавшая в двигатель авиалайнера после взлета. Это привело к остановке двигателя и пожару.

По данным американских СМИ, рейс совершил экстренную посадку и эвакуацию людей, находившихся на борту самолета. Операция закончилась без жертв.

Двое человек получили легкие травмы. Работники авиакомпании доставили более 100 пассажиров обратно в терминал на автобусе.

В качестве компенсации, людям вернули деньги за билеты на путевку и предоставили возможность сесть на другой рейс до Форт-Лодердейла.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи заявил на своей странице в Twitter, что местные власти отслеживают ситуацию. Аэропорт закрыли на несколько часов после пожара. Местные правоохранители выясняли все обстоятельства аварии.

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Источник: Fox 29

Фото: Depositphotos

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