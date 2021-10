Пассажирский самолет американской авиакомпании Spirit Airlines был вынужден экстренно отменить рейс из Атлантик-Сити и эвакуировать всех пассажиров.

Причиной тому стала большая птица, попавшая в двигатель авиалайнера после взлета. Это привело к остановке двигателя и пожару.

По данным американских СМИ, рейс совершил экстренную посадку и эвакуацию людей, находившихся на борту самолета. Операция закончилась без жертв.

Двое человек получили легкие травмы. Работники авиакомпании доставили более 100 пассажиров обратно в терминал на автобусе.

В качестве компенсации, людям вернули деньги за билеты на путевку и предоставили возможность сесть на другой рейс до Форт-Лодердейла.

We’re closely monitoring an aircraft incident that happened tonight at @ACYAirport. All passengers and crew were successfully evacuated off the plane, and no serious injuries reported. The airport has reopened.

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) October 3, 2021