Пожежа у Костелі святого Миколая: коли храм відновлять і скільки треба коштів

У серпні у Києві горів Костел святого Миколая. Гроші на відновлення історичної будівлі у центрі столиці почали активно збирати всі небайдужі.

Конструкції костелу нічого не загрожує, а от унікальний орган вогонь знищив повністю. Як тривають роботи з відновлення костелу святого Миколая та скільки для цього потрібно коштів, читайте у матеріалі.

Справжня реконструкція костелу святого Миколая розпочнеться не раніше квітня 2022 року.

Зараз до храму не пускають ні священників, ні вірян, ні музикантів. Територія обгороджена парканом – після пожежі і всередині, і ззовні будівля ще може обсипатися. Віряни приходять щодня, але моляться знадвору.

У соборі працюють інспектори – оцінюють, настільки вогонь понівечив дах, стіни, скульптури та вітражі.

– Після експертизи ми вже будемо точно знати, який характер робіт потрібно зробити, проведемо переговорну процедуру і тоді розпочнемо роботи, – розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За попередніми і дуже приблизними підрахунками, на відновлення храму знадобиться 75 млн грн.

Уже наступного дня після пожежі перший мільйон пожертвував співвласник відомого інтернет-магазину. Його приклад підхопили десятки бізнесменів. Зібрали приблизно 20 млн і долучилися до робочої групи за Міністерства культури для контролю витрат.

– Якщо говорити, що це піар, ви знаєте, що мільйон – досить великі гроші. Якщо я хотів би піаритись, я б на ці гроші міг би набагато більше піаритись. Якщо у вас є мільйон, діставайте його з кишені, давайте, – заявив Владислав Чечоткін, співвласник інтернет-магазину.

Унікальний орган врятувати вже точно не вдасться. За попередньою версією, саме в ньому і сталося замикання. Інструмент виготовила тоді ще чехословацька компанія спеціально для Костелу Святого Миколая, де він звучав рівно 40 років.

Будинок органної та камерної музики, який ділив приміщення костелу із римо-католицькою громадою, нині проводить репетиції у малому залі консерваторії та кочує на інших мистецьких закладах. В окрему будівлю музиканти мали переїхати ще рік тому, але влада досі не визначилася, де її зводити.

– Звичайно, мені подобається тут у костелі, бо архітектура, акустика… Але якщо нам побудують новий органний зал десь в центрі, аналогічний інструмент, то звичайно ми тоді переїдемо, – поділилася Валерія Балаховська, солістка Національного будинку органної та камерної музики.

Після завершення протиаварійних робіт костел віддадуть католицькій громаді, яка називає це рішення відновленням історичної справедливості і чекає на нього три десятиліття.

– Ми не вимагаємо навіть, щоб нам віддали цю споруду, тому що законодавство не передбачає, але віддали в постійне користування. Це вже дає змогу нам підключати добродіїв, щоб ми могли врятувати цю споруду, – каже Віталій Подолян, настоятель римсько-католицької парафії Костелу святого Миколая.

Пам’ятка архітектури десятиліттями потребувала ремонту. Два роки тому від фасаду відпала кам’яна брила. Цьогоріч костел нарешті мали відреставрувати. Уже й гроші знайшли – майже 150 млн, але тендер заблокували в суді.

Днями завершиться технічне обстеження, в середині жовтня мають розпочатися протиаварійні роботи, що триватимуть аж до квітня. І лише після цього розпочнеться реконструкція.

Пожежа у Костелі святого Миколая трапилася 3 вересня. Вогонь виник між першим і другим поверхами будівлі. Внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав, але вогонь знищив унікальний орган.

Після пожежі у храмі віряни розпочали молитовну акцію для повернення історичної будівлі з власності держави у їхню власність.

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