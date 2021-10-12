Пожежа у центрі Києва на Костьольній – перші подробиці

У вівторок, 12 жовтня, у центральній частині Києва за адресою Костельна, 2В спалахнула пожежа. Відомо, що горить дах житлового будинку.

Попередня площа пожежі становить 150 кв.м. На місці працює техніка за підвищеним рангом виклику.

Після повідомлення про пожежу на місце події відразу виїхали рятувальники з найближчих Державних пожежно-рятувальних підрозділів.

Там вогнеборці встановили, що горить дах, площа пожежі становила 150 кв.м. Вогнеборці відразу ж розпочали гасіння пожежі.

— О 08:14 пожежу на площі 200 кв.м локалізовано. Наразі здійснюється ліквідація пожежі та евакуація мешканців, – повідомили у ДСНС.

Наразі на місці працює 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також близько 39 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

У центрі Києва спалахнула пожежа у будівлі / 4 фотографии

ЗМІ повідомляють, що це саме той будинок, на даху якого у 2017 році намагався сховатися від правоохоронців колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.