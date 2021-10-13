У Чорному морі затонуло судно з хімікатами. Екологи заговорили про екокатастрофу

У Чорному морі затонуло турецьке судно Vera Su, яке врізалося в скелі. Аварія сталася біля північного узбережжя Болгарії.

За даними Euractiv, на борту цього судна перебувало близько 3 тис. тонн хімікатів – карбамід.

Коли ця речовина потрапляє у воду у високій концентрації, то вона викликає швидке цвітіння фітопланктону, який виробляє токсин, небезпечний для морських жителів та птахів.

Ба більше, накопичуючись, карбамід може нести серйозну загрозу для життя людини під час вживання риби та морепродуктів.

Експерти зауважують, що це може викликати екологічну катастрофу в заповіднику Каліакра, де мешкають види морських птахів, що перебувають на межі зникнення.

Водолази ж одразу оглянули судно і виявили, що воно застрягло на морському дні, тож зрушити його з місця практично не можливо.

– Моторний відсік вантажного корабля затоплений. У корпусі судна є дірки. Судно не можна врятувати, а тільки вжити заходів з видалення затонулого майна, – пояснив виконавчий директор Болгарської морської адміністрації Венцислав Іванов.

Натомість влада Болгарії вирішила хоча б проникнути до вантажного відсіку, щоб забрати карбамід. Проте наразі операцію складно здійснити через погану погоду.

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Між тим відомо, що турецьке судно застрягло на кам’янистому березі ще 20 вересня через чергового, який нібито заснув.

Екологи ж заявляють, що шість днів після аварії влада країни не робили жодних кроків, щоб уникнути повного затоплення.

Окрім того, міжнародна неурядова природоохоронна організація Greenpeace висловила обурення та попередила про можливі наслідки для природи.

Джерело: Euractiv