В Черном море затонуло судно с химикатами. Экологи заговорили об экокатастрофе

В Черном море затонуло турецкое судно Vera Su, которое врезалось в скалы. Авария произошла возле северного побережья Болгарии.

По данным Euractiv, на борту этого судна находились около 3 тыс. тонн химикатов — карбамид.

Когда это вещество попадает в воду в высокой концентрации, то оно вызывает быстрое цветения фитопланктона, который производит токсин, опасный для морских жителей и птиц.

Более того, накапливаясь, карбамид может нести серьезную угрозу для жизни человека при употреблении рыбы и морепродуктов.

Эксперты отмечают, что это может вызвать экологическую катастрофу в заповеднике Калиакра, где обитают виды морских птиц, находящихся на грани исчезновения.

Водолазы же сразу осмотрели судно и обнаружили, что оно застряло на морском дне, поэтому сдвинуть его с места практически невозможно.

— Моторный отсек грузового корабля затоплен. В корпусе судна есть дыры. Судно нельзя спасти, а только принять меры по удалению затонувшего имущества, — объяснил исполнительный директор Болгарской морской администрации Венцислав Иванов.

В то же время власти Болгарии решили хотя бы проникнуть в грузовой отсек, чтобы забрать карбамид. Однако сейчас операцию сложно осуществить из-за плохой погоды.

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Между тем известно, что турецкое судно застряло на каменистом берегу еще 20 сентября из-за дежурного, который якобы заснул.

Экологи же заявляют, что шесть дней после аварии власти страны не делали никаких шагов, чтобы избежать полного затопления.

Кроме того, международная неправительственная природоохранная организация Greenpeace выразила возмущение и предупредила о возможных последствиях для природы.

Источник: Euractiv