17 червня неподалік берегів Шрі-Ланки затонуло судно X-Press Pearl з 25 тоннами хімікатів. Воно горіло майже два тижні.

Тепер фахівці побоюються наслідків екологічної катастрофи.

Затонувший корабель перебував за 18 км від найбільшого міста у Шрі-Ланці – Коломбо. На його борту було 25 тонн азотної кислоти.

За словами оператора судна, сьогодні корабель повністю опинився під водою на глибині 21 м.

Водночас глава Управління з захисту морського середовища країни пояснив, що наразі небезпечно діставати корабель. Адже море неспокійне і триває період мусонів, який завершиться лише в вересні.

Таким чином, поки судно залишається під водою, його власник призначив охорону. Уся територія перебуватиме під наглядом до закінчення сезону дощів.

Між тим Шрі-Ланка має намір отримати $40 млн компенсації від оператора затонувшого судна.

Генеральний прокурор країни направив відповідні документи юристам, які представляють інтереси компанії X-Press Feeders.