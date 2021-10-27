ДТП у Харкові за участі Зайцевої: що відомо про аварію 2017 року та слідство

26 жовтня 2021 року в Харкові сталася смертельна аварія. 16-річний водій Infinity перетнув перехрестя на червоне світло і на великій швидкості протаранив Chevrolet.

58-річний водій легковика загинув на місці. Троє пасажирів Infinity та водій дістали травм різного ступеня важкості.

У цей день Факти ICTV згадують ще одну резонансну аварію, яка трапилася у Харкові чотири роки тому.

18 жовтня 2017 року у центрі Харкова сталася ДТП за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Олена Зайцева на автомобілі Lexus перетнула перехрестя у центрі міста на червоний сигнал світлофора. Іномарка влетіла в легковик Volkswagen, за кермом якого перебував Геннадій Дронов, який у цей момент стартував на жовтий сигнал.

У результаті зіткнення авто Зайцевої відлетіло на тротуар з людьми.

Унаслідок ДТП за участі Зайцевої та Дронова загинуло п’ятеро людей, пізніше ще одна постраждала померла у лікарні. Серед жертв — Алла та Анастасія Сокол, Олександр Євтєєв, Наталія Умаєва, Ніна Кобесова та Діана Берченко.

Семеро людей дістали травм різного ступеня тяжкості. Це Оксана Євтєєва, Жанна Власенко, Оксана Нестеренко, Ганна Комар, Юрій Неудачін та Марина Ковальова – подруга Зайцевої, яка перебувала на пасажирському сидінні авто.

Суд засудив Зайцеву та Дронова до 10 років позбавлення волі. Також винуватці смертельної ДТП у центрі Харкова повинні виплатити компенсації сім’ям загиблих і постраждалих – йдеться про суму майже 8 млн грн. Вирок підтвердили в апеляції та Верховному суді.

Читайте: По 31 грн двом потерпілим: Олена Зайцева почала виплату компенсацій за ДТП

Нині обидва водії відбувають покарання у тюрмах. Олена Зайцева сидить у Покровському виправному центрі №79 в Дніпропетровській області, а Геннадій Дронов – у Крюківській виправній колонії №29 на Полтавщині.

Виплати по 35 гривень

За понад рік, що минув з моменту апеляції, Зайцева виплатила кільком потерпілим мізерні суми. Дронов не сплатив ні копійки. Виправні установи, де перебувають засуджені, не надають інформації ні про Зайцеву, ні про Дронова — обидва засуджені заборонили про себе розповідати, каже представниця потерпілих Лариса Матвєєва.

Чи працюють вони у тюрмах, чи ходять у відпустки за хорошу поведінку — достеменно невідомо. До речі, для того щоб отримати відпустку, засуджені обов’язково мають працювати.

— Це були невеличкі виплати, близько 35 грн за один раз, перерахувань таких було дуже небагато. Від Зайцевої отримали грошові кошти. Відомостей про те, що від Дронова надходять платежі в мене взагалі немає. Потерпілим психологічно дуже важко сприймати оці подачки у 35 грн, ці відписки про нерозкриття інформації про себе. Для них це образливо і принизливо. Вони намагаються, як можуть, відновити своє життя, працюють, лікуються, хтось відновлює себе. Таке не забувається, а їхні втрати не відновлюються, і стану, який був до ДТП, вони вже ніколи не зможуть досягти, – каже Матвєєва.

Дівчинка, яку народила постраждала у ДТП Жанна Власенко, здорова і не має патологій. Нині донечці три роки та вісім місяців, каже жінка.

Читайте: Смерть шістьох: Зайцева і Дронов оскаржують вирок у Верховному суді

Жанна була вагітною, коли потрапила під автотрощу на Сумській. За здоров’я майбутньої мами та її дитини боролися лікарі. Тривалий час вагітна перебувала в медикаментозному сні, але лікарям вдалося провести успішні пологи.

— Ми отримали нуль, рівно нуль. Намагатися щось змінити — воно того не варто. Якісь 30 грн, плюс — це нерви, потрібно час знаходити. Для підтримки здоров’я, звичайно, робимо щось — це і психолог, і підтримки у вигляді масажів, але вже не медикаментозне лікування. На дочці, я сподіваюся, це не позначилося. Спочатку рік-півтора у нас були проблеми з неврологією, займалися цим питанням, але тепер все гаразд, — розповіла Жанна Власенко.

Оксана Євтєєва, яка в аварії втратила сестру та чоловіка, також і досі проходить курс реабілітації. Позначилася аварія і на здоров’ї Оксани Нестеренко — в ДТП дівчина зазнала важких травм.

А потерпіла Ганна Комар під час телефонної розмови з Фактами ICTV у жовтні 2020 року перебувала в лікарні, де їй зробили чергову операцію. Ні від Зайцевої, ні від Дронова постраждала також не отримала жодної копійки.

— Я зараз знову в лікарні. У мене була страшна рана на голові — скальпована і зчесана, я її тоді кілька місяців лікувала. Потім, начебто, воно там зажило, потім виявилося, що знову почалася деформація шкіри, минулого тижня мені зробили операцію . Поки що перебуваю в лікарні в Кременчуці. Зараз вже, звісно, не так страшно. Тоді довелося шукати дуже багато грошей — і на лікарню, і на реабілітацію. Якби люди не збирали, якби не допомогли, то це була б взагалі непідйомна сума для моєї сім’ї. Зараз, звісно, легше, і я сподіваюся, що це вже остання операція, тому що вже втомилася від операцій, втомилася лікуватися, — каже Ганна Комар.

Прокурорів нагородили

Вирок — по 10 років ув’язнення обом водіям — потерпілі вважають результатом клопітливої роботи адвокатів і суспільного резонансу. А от прокурори, на думку потерпілих, поводились не як обвинувачі, а як адвокати Зайцевої.

Не намагалися домогтися чесних експертиз, закрили очі на те, що опіати водійки поступово зникли зі справи, не намагалися визначити швидкість Lexus. А от у Генеральній прокуратурі заслугу за максимальний вирок зарахували саме прокурорам.

Читайте: Зайцева і Дронов відбуватимуть весь строк покарання – рішення ВСУ

За місяць після вироку трьох обвинувачів у справі нагородили. Прокурора Максима Блохіна відзначено нагрудним знаком За сумлінну службу в органах прокуратури, Валерію Бухану та Ігорю Омельченку в порядку заохочення присвоєно класний чин радника юстиції.

Щоправда, нині ніхто з них у харківській прокуратурі не працює. Бухана й Омельченка звільнили у 2020-му році, а Блохіна перевели до прокуратури Запорізької області.

Головне завдання — покарати експертів

Нині головне завдання — покарати експертів. На думку представників потерпілих, вони умисно або через власну непрофесійність робили висновки, які могли призвести до несправедливого вироку. Але поки що покарати експертів не вдалося.

Адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця намагався покарати експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які не вирахували швидкість Lexus Зайцевої, межі перехрестя, де сталася ДТП, тяжкість порушень і ступінь провини кожного водія.

Адже важливо було встановити хто саме першим — Зайцева чи Дронов — порушив правила, які призвели до фатальних наслідків. Майже всю провину харківські експерти-техніки переклали на Дронова. Щодо Зайцевої зазначили, що в неї не було можливості загальмувати та уникнути зіткнення.

Читайте: Смертельна ДТП у Харкові: Дронов оскаржив вирок

Хоча це спростували дніпровські експерти, до яких звернувся адвокат Перепелиця. Їхнє резюме — якби Зайцева натиснула на гальма, щойно побачила жовтий сигнал світлофора, то зупинилась би ще до перехрестя.

Дніпровці вирахували середню швидкість авто Зайцевої – 106 км на годину. Однак кримінальне провадження, ініційоване Перепелицею щодо харківських експертів, слідчі кілька разів закривали, адвокат поновлював справу через суд, однак врешті провадження все одно закрили.

Кримінальне провадження відкривало й Державне бюро розслідувань. Воно стосувалося дій слідчого Ігоря Волкова та нарколога Олени Федірко, яка оглядала Зайцеву одразу після ДТП.

Федірко у суді заявила, що саме Волков керував її діями, вказував, скільки у Зайцевої брати сечі та крові для аналізу. Водійка здавала сечу лише раз. І хоча біоматеріалу була ціла склянка, цього чомусь не вистачило для необхідного повторного аналізу на наркотики.

А от кров, яку взяли двічі, взагалі не досліджували, хоча саме аналіз крові міг стати неспростовним доказом наявності наркотиків. До того ж, Волков умисно чи випадково не передав експертам Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз документи з аналізами сечі на опіати та розширений висновок щодо виду опіатів.

Саме через це під час досудового слідства експерти не змогли визначити наркотичний стан Зайцевої, через що наркотичне сп’яніння зі справи зникло.

Читайте: Всі колись порушували. Захист Зайцевої просить звільнити її на іспитовий строк

Пізніше, вже в суді, представники потерпілих домоглися повторного висновку експертів. Тоді експерти знову нічого не визначили, але причину вказали іншу — не знають кількості опіатів в біоматеріалі Зайцевої.

Представник потерпілих Дмитро Марцонь каже — кримінальна справа щодо Волкового і Федірко просто завмерла.

— З моменту відкриття провадження слідчий одного разу викликав, поспілкувався, ми максимально намагалися донести, пояснити, розкрити ситуацію в деталях. Потім було ще один або два дзвінки — уточнювалися моменти, і більше, як мені відомо, нічого, — сказав Марцонь.

А от Лариса Матвєєва вимагає розслідування дій експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які не змогли визначити, чи перебувала Зайцева під наркотиками, бо не знають кількості опіатів у біоматеріалі.

Але методології, яка б передбачала підрахунок опіатів, не існує. З наркотиками важливий факт наявності речовини, і це підтвердили як в Центрі моніторингу наркотиків МОЗ України, так і психіатр Борис Михайлов, які вивчали документи, – зазначає Матвєєва.

Якщо експерти зробили це через некомпетентність — мають бути звільнені, якщо це фальсифікації — то мають сидіти в тюрмі.

— Вони надали завідомо неправдивий висновок, коли зазначили, що неможливо такий стан взагалі встановити. Зазначене кримінальне провадження розглядало слідче управління Головного управління Нацполіції в Харківській області. Справу було закрито, нам не повідомили вчасно про це, отримали ми таку інформацію тільки на запит і звернулися до суду. На жаль, суд першої інстанції не знайшов підстав для скасування постанови про закриття, і ми подали апеляційну скаргу.

Ми сподіваємося, що апеляційні інстанції нас підтримають і розгляд буде проведено об’єктивно і повно, — зазначила Матвєєва.

І справа не тільки в Зайцевій. Експерти ХОБСМЕ у висновку зазначили, що для визначення наркотичного стану необхідно знати кількість опіатів.

Якщо суд стане на бік експертів, це буде прецедентом, і надалі несумлінні водії зможуть скористатися цим рішенням і уникати відповідальності за нетверезе водіння, впевнена адвокатка Лариса Матвєєва.

— Будь-яка особа, яка скористається тим же способом розв’язання своїх проблем з метою уникнення відповідальності за перебування за кермом автомобіля у стані наркотичного сп’яніння та звернеться з аналогічним запитом до експертів, буде отримувати такі самі висновки про неможливість встановлення наркотичного стану. І буде мати можливість просто уникнути відповідальності за це. Ми хочемо припинити цю практику, — зазначила Матвєєва.

Тетяна Доцяк